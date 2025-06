Le parti immerse delle navi nei cruciverba: la soluzione è Carene

Home / Soluzioni Cruciverba / Le parti immerse delle navi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le parti immerse delle navi' è 'Carene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARENE

Curiosità e Significato di Carene

La parola Carene è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Carene.

Perché la soluzione è Carene? Le careene sono le parti immerse delle navi, ovvero la struttura sott'acqua che permette alla nave di galleggiare e navigare in modo stabile. Sono fondamentali per la stabilità e la resistenza della imbarcazione, proteggendola dagli urti e dall'usura del mare. Conoscere le careene è essenziale per la manutenzione e la sicurezza in mare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si dà loro l antivegetativaSi scrostano in bacinoParti delle navi che stanno sott acquaVi si costruiscono naviParti biancastre delle unghie

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Carene

Stai cercando la risposta alla definizione "Le parti immerse delle navi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T S A A A L T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALTATA" SALTATA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.