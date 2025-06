Le elezioni per il Parlamento di Strasburgo nei cruciverba: la soluzione è Europee

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le elezioni per il Parlamento di Strasburgo' è 'Europee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EUROPEE

Curiosità e Significato di Europee

Hai risolto il cruciverba con Europee? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Europee.

Perché la soluzione è Europee? Le elezioni europee sono consultazioni che si tengono ogni cinque anni per eleggere i rappresentanti del Parlamento dell'Unione Europea, chiamati eurodeputati. Questi scelgono le politiche e le leggi che riguardano tutti i paesi membri, promuovendo cooperazione e unione tra le nazioni. Sono un momento importante di partecipazione democratica, che rafforza il ruolo dei cittadini nel processo decisionale europeo.

Come si scrive la soluzione Europee

La definizione "Le elezioni per il Parlamento di Strasburgo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

U Udine

R Roma

O Otranto

P Padova

E Empoli

E Empoli

