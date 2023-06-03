Il Parlamento che ha sede a Strasburgo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Parlamento che ha sede a Strasburgo' è 'Europeo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EUROPEO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Parlamento che ha sede a Strasburgo" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Parlamento che ha sede a Strasburgo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Europeo? L'Europarlamento, con sede a Strasburgo, rappresenta i cittadini europei e discute leggi e politiche che riguardano l'intera Unione. È un'istituzione fondamentale per la democrazia europea, garantendo la partecipazione diretta dei rappresentanti dei paesi membri. La presenza a Strasburgo sottolinea l'importanza di un'unità tra le nazioni, promuovendo dialogo e cooperazione. La sua funzione è centrale per il progresso e l'integrazione del progetto europeo.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il Parlamento che ha sede a Strasburgo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Parlamento che ha sede a Strasburgo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Europeo:

E Empoli U Udine R Roma O Otranto P Padova E Empoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Parlamento che ha sede a Strasburgo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

