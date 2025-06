La più celebre Galleria di Firenze nei cruciverba: la soluzione è Uffizi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La più celebre Galleria di Firenze' è 'Uffizi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UFFIZI

Curiosità e Significato di Uffizi

Vuoi sapere di più su Uffizi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Uffizi.

Perché la soluzione è Uffizi? Gli Uffizi di Firenze sono uno dei musei più famosi al mondo, rinomato per la vasta collezione di opere d’arte dal Rinascimento in poi. Il nome deriva dagli uffici amministrativi (uffizi) che qui si trovavano nel XVI secolo, e oggi rappresentano un simbolo di cultura e bellezza. Visitare gli Uffizi significa immergersi in un patrimonio artistico senza eguali, un tesoro da scoprire.

Come si scrive la soluzione Uffizi

Hai trovato la definizione "La più celebre Galleria di Firenze" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

U Udine

F Firenze

F Firenze

I Imola

Z Zara

I Imola

