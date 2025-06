La capitale della Australia nei cruciverba: la soluzione è Canberra

CANBERRA

Curiosità e Significato di Canberra

Hai risolto il cruciverba con Canberra? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Canberra.

Perché la soluzione è Canberra? Canberra è la capitale dell’Australia, situata nel cuore del paese, ed è il centro amministrativo e politico. Fondata nel 1913, rappresenta un punto di incontro tra le grandi città australiane come Sydney e Melbourne. La città ospita istituzioni importanti come il Parlamento e musei di fama mondiale, incarnando l’essenza dell’identità nazionale. In breve, è il cuore pulsante della governance australiana.

Come si scrive la soluzione Canberra

Non riesci a risolvere la definizione "La capitale della Australia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

N Napoli

B Bologna

E Empoli

R Roma

R Roma

A Ancona

