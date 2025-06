La... bisaccia del soldato nei cruciverba: la soluzione è Tascapane

TASCAPANE

Curiosità e Significato di Tascapane

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Tascapane, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tascapane? La parola tascapane è un termine antico che indica una piccola bisaccia o sacchetto portato in tasca, spesso usato dai soldati per contenere oggetti essenziali. Si tratta di un ibrido tra tasca e sacco, pensato per essere pratico e facilmente accessibile. Un modo semplice e efficace per trasportare ciò che serve durante le avventure militari e quotidiane.

Come si scrive la soluzione Tascapane

T Torino

A Ancona

S Savona

C Como

A Ancona

P Padova

A Ancona

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T S A R A S O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASSORTA" ASSORTA

