La borsa a tracolla usata dai militari

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La borsa a tracolla usata dai militari' è 'Tascapane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TASCAPANE

Come completare la definizione Definizione: La borsa a tracolla usata dai militari

La borsa a tracolla usata dai militari Risposta: TASCAPANE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: T________

T________ Inizia con: T

T Finisce con: E

Definizione: "La borsa a tracolla usata dai militari". Risposta: TASCAPANE. Lunghezza: 9 lettere. Schema utile: T________.

Perché la soluzione è Tascapane? Il termine TASCAPANE si riferisce a un tipo di borsa a tracolla utilizzata dai militari per trasportare strumenti e materiali essenziali durante le operazioni. Questo accessorio, pratico e resistente, permette di avere a portata di mano gli oggetti necessari senza ingombrare le mani. La sua funzione principale è quella di facilitare il trasporto di attrezzature in modo sicuro e comodo durante le attività sul campo. La presenza del TASCAPANE è fondamentale per l'efficienza delle operazioni militari.

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Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La borsa a tracolla usata dai militari". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Nei cruciverba, 'La borsa a tracolla usata dai militari' si risolve con Tascapane

Questa pagina è dedicata alla definizione "La borsa a tracolla usata dai militari" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La borsa a tracolla usata dai militari" conferma che la soluzione 'Tascapane' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Schemi utili per Tascapane

Schema parole: 9

La soluzione inizia con T

La soluzione finisce con E

Schema iniziale: T________

Schema finale: _____PANE

Le 9 lettere della soluzione Tascapane

T Torino A Ancona S Savona C Como A Ancona P Padova A Ancona N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La borsa a tracolla usata dai militari" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tascapane' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.