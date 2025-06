L Italo di Marcovaldo nei cruciverba: la soluzione è Calvino

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L Italo di Marcovaldo' è 'Calvino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALVINO

Curiosità e Significato di Calvino

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Calvino, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Calvino? Italo di Marcovaldo è un gioco di parole che rimanda a Italo Calvino, uno degli scrittori italiani più celebri. La soluzione, Calvino, rappresenta l'autore noto per le sue opere immaginifiche e profonde, come *Il barone rampante* e *Le città invisibili*. Un modo intelligente per avvicinare i lettori alla sua figura, celebrando la sua capacità di creare mondi fantastici e riflessivi.

Celebre riformatore religioso
L autore de Il barone rampante
Scrisse Il barone rampante
Frecciarossa e Italo
Lo sono i Frecciarossa e gli Italo
Romanzo di Italo Svevo pubblicato nel 1898

Come si scrive la soluzione Calvino

La definizione "L Italo di Marcovaldo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

L Livorno

V Venezia

I Imola

N Napoli

O Otranto

