Celebre riformatore religioso

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Celebre riformatore religioso' è 'Lutero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LUTERO

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Perché la soluzione è Lutero? Lutero è conosciuto come un importante riformatore religioso che ha rivoluzionato il panorama cristiano nel XVI secolo. La sua azione ha portato a cambiamenti profondi nella dottrina e nelle pratiche della Chiesa cattolica, dando origine a nuove denominazioni protestanti. La sua figura emerge come simbolo di rinnovamento e di critica nei confronti delle istituzioni ecclesiastiche del tempo. La sua influenza si estende ancora oggi, rendendo il suo nome indissolubilmente legato a un periodo di trasformazioni religiose fondamentali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Celebre riformatore religioso". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Celebre riformatore religioso nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lutero

Questa pagina è dedicata alla definizione "Celebre riformatore religioso" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Celebre riformatore religioso" conferma che la soluzione 'Lutero' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Lutero

L Livorno U Udine T Torino E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Celebre riformatore religioso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lutero' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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