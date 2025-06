L elemento degli anni del terrorismo in Italia nei cruciverba: la soluzione è Piombo

Home / Soluzioni Cruciverba / L elemento degli anni del terrorismo in Italia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L elemento degli anni del terrorismo in Italia' è 'Piombo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIOMBO

Curiosità e Significato di Piombo

La parola Piombo è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Piombo.

Perché la soluzione è Piombo? Piombo si riferisce al metallo utilizzato per realizzare proiettili, simbolo degli anni difficili del terrorismo in Italia. In quel periodo, il termine evocava le minacce e le violenze che hanno segnato la storia nazionale, rappresentando la drammatica presenza delle armi e degli attentati. Un ricordo di quegli anni, che ancora oggi richiama alla memoria le sfide della nostra società.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Metallo bandito dalle benzineAnni di film di Margarethe von Trotta del 1981Di certo non si cita come esempio di leggerezzaIn Italia il suo Granducato durò 290 anniLibro di Dan Brown uscito in Italia 8 anni dopoBernard : vinse tre Giri d Italia negli Anni 80

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Piombo

Se ti sei imbattuto nella definizione "L elemento degli anni del terrorismo in Italia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

I Imola

O Otranto

M Milano

B Bologna

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I S T V A L E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VESTALI" VESTALI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.