La soluzione di 11 lettere per la definizione 'L eccesso di prenotazioni accettate rispetto ai posti disponibili' è 'Over Booking'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OVER BOOKING

Curiosità e Significato di Over Booking

Vuoi sapere di più su Over Booking? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Over Booking.

Perché la soluzione è Over Booking? L'over booking è una strategia in cui aziende, come compagnie aeree o hotel, accettano più prenotazioni rispetto ai posti disponibili. Questo perché prevedono che alcune persone non si presenteranno. Tuttavia, può capitare che tutti i clienti arrivino, creando disagi e necessità di gestire situazioni impreviste. È un metodo utilizzato per massimizzare le opportunità, ma comporta anche dei rischi.

Come si scrive la soluzione Over Booking

Hai trovato la definizione "L eccesso di prenotazioni accettate rispetto ai posti disponibili" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

V Venezia

E Empoli

R Roma

B Bologna

O Otranto

O Otranto

K Kappa

I Imola

N Napoli

G Genova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I G A N I N N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INGANNI" INGANNI

