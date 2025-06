L ama Braccio di Ferro nei cruciverba: la soluzione è Olivia

OLIVIA

Curiosità e Significato di Olivia

Approfondisci la parola di 6 lettere Olivia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Olivia? Olivia è un nome femminile di origine latina che significa oliva, simbolo di pace e prosperità. È molto diffuso in Italia e richiama anche il celebre personaggio della serie di fumetti Braccio di Ferro (Popeye), dove Olivia è la dolce compagna del protagonista. Un nome ricco di significato positivo, perfetto per chi cerca qualcosa di unico e carico di simbolismo.

Come si scrive la soluzione Olivia

La definizione "L ama Braccio di Ferro" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

L Livorno

I Imola

V Venezia

I Imola

A Ancona

