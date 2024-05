La Wilde dello schermo

Nome proprio

Curiosità su: Olivia Colman, pseudonimo di Sarah Caroline Colman (Norwich, 30 gennaio 1974), è un'attrice britannica. Considerata una delle migliori attrici contemporanee, ha ricevuto il plauso della critica per la sua interpretazione della regina Anna nel film biografico La favorita, grazie a cui si è aggiudicata il Premio Oscar per la miglior attrice, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile al Festival di Venezia, due Critics Choice Awards, il Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale e il BAFTA alla migliore attrice protagonista. Nel 2021 ha ricevuto la sua seconda candidatura all'Oscar per la migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione nel film The Father - Nulla è come sembra, mentre nel 2022 viene nuovamente candidata all'Oscar alla miglior attrice per La figlia oscura. Molto attiva in campo televisivo, Colman è vincitrice di tre BAFTA Television Awards, di cui uno per la serie televisiva Broadchurch (2013-2017), di uno Screen Actors Guild Award e di due Golden Globe ottenuti rispettivamente per i suoi ruoli nella miniserie The Night Manager (2016) e nella serie Netflix The Crown (2019-2020), per cui ha vestito i panni della regina Elisabetta II nella terza e quarta stagione; quest'ultimo ruolo le ha anche garantito la vittoria del Premio Emmy nel 2021.

Olivia ( approfondimento) f

nome proprio di persona femminile

Etimologia / Derivazione

dal celtico, ardente

Inglese

Nome proprio

Olivia

nome proprio di persona femminile

Sillabazione

O | liv | i | a

Pronuncia

(UK) IPA: /'livi/

IPA: (US) IPA: /'livi , ou'livi/

Tedesco

Nome proprio

Olivia f

nome proprio di persona femminile

Sillabazione

Oli | via

Pronuncia

IPA: /livja/