La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Involucri contenenti fogli e documenti' è 'Plichi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PLICHI

Curiosità e Significato di Plichi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Plichi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Plichi? Picchi sono involucri o contenitori sottili e piatti, usati per conservare fogli e documenti. Spesso realizzati in plastica, carta o altro materiale flessibile, permettono di proteggere e organizzare facilmente vari documenti senza ingombro. Sono strumenti utili in ufficio, a scuola e in ogni ambiente dove si gestiscono molte carte, semplificando la ricerca e la conservazione.

Come si scrive la soluzione Plichi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Involucri contenenti fogli e documenti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

L Livorno

I Imola

C Como

H Hotel

I Imola

