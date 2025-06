Invigorente e stimolante nei cruciverba: la soluzione è Tonico

Home / Soluzioni Cruciverba / Invigorente e stimolante

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Invigorente e stimolante' è 'Tonico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TONICO

Curiosità e Significato di Tonico

Hai risolto il cruciverba con Tonico? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Tonico.

Perché la soluzione è Tonico? Tonico indica qualcosa che dà energia, vitalità e stimola l’organismo o i sensi. Può riferirsi a un prodotto, come un tonico per il viso, o a un effetto rinvigorente di una bevanda o di un’esperienza. In generale, trasmette sensazioni di freschezza e carica. È perfetto per descrivere ciò che risveglia e rinvigorisce corpo e mente, dando nuova spinta alla giornata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: In italiano viene segnato sulle parole troncheUn accento ricostituenteLo è un fisico asciutto e scattanteLo stimolante nell espressoInvitante stimolanteUno stimolante del sistema nervoso

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tonico

Stai cercando la risposta alla definizione "Invigorente e stimolante"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

O Otranto

N Napoli

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A S O V I T A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VASSOIATA" VASSOIATA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.