Un imperdibile meta turistica di Cordova in Spagna nei cruciverba: la soluzione è Moschea Cattedrale

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Un imperdibile meta turistica di Cordova in Spagna' è 'Moschea Cattedrale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MOSCHEA CATTEDRALE

Curiosità e Significato di Moschea Cattedrale

Vuoi sapere di più su Moschea Cattedrale? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 17 lettere nella pagina dedicata: Moschea Cattedrale.

Perché la soluzione è Moschea Cattedrale? La moschea cattedrale di Cordova è un affascinante monumento che combina due importanti stili architettonici: l'arte islamica e quella cristiana. Originariamente costruita come moschea, nel tempo è stata trasformata in cattedrale, simbolo di convivenza culturale. Un esempio unico al mondo, rappresenta la storia di molte civiltà che si sono susseguite in questa affascinante città spagnola.

Come si scrive la soluzione Moschea Cattedrale

Se "Un imperdibile meta turistica di Cordova in Spagna" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

