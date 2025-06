Il pH né acido né basico nei cruciverba: la soluzione è Neutro

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il pH né acido né basico' è 'Neutro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NEUTRO

Curiosità e Significato di Neutro

Hai risolto il cruciverba con Neutro? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Neutro.

Perché la soluzione è Neutro? Il termine neutro si riferisce a una condizione in cui una sostanza o soluzione non è né acida né basica, cioè ha un pH uguale a 7. È il punto di equilibrio tra le due caratteristiche, come l’acqua pura. Questa condizione è importante in chimica, biologia e in molte applicazioni quotidiane, perché indica stabilità e assenza di reazioni aggressive o corrosive.

Come si scrive la soluzione Neutro

Hai davanti la definizione "Il pH né acido né basico" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

N Napoli

E Empoli

U Udine

T Torino

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F N O G I E A T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FOTOGENIA" FOTOGENIA

