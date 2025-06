Ha un orlo pericolosissimo nei cruciverba: la soluzione è Precipizio

PRECIPIZIO

Curiosità e Significato di Precipizio

Approfondisci la parola di 10 lettere Precipizio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Precipizio? Precipizio indica un dislivello molto ripido e pericoloso, come una scarpata a strapiombo sul vuoto. È un termine che richiama il senso di un orlo estremamente pericoloso, dove il rischio di cadere è elevato. Questa parola viene spesso usata per descrivere luoghi naturali o metaforici che rappresentano un rischio imminente o un punto critico. In ogni caso, è un'immagine potente di pericolo e insidie.

Come si scrive la soluzione Precipizio

Hai davanti la definizione "Ha un orlo pericolosissimo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

R Roma

E Empoli

C Como

I Imola

P Padova

I Imola

Z Zara

I Imola

O Otranto

