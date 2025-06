La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Grandi magazzini' è 'Empori' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EMPORI

Vuoi sapere di più su Empori? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Empori.

Perché la soluzione è Empori? Empori è il plurale di emporio, un termine che indica un grande magazzino o mercato dove si vendono merci di vario genere. Originariamente, riferiva ai mercati antichi, ma oggi rappresenta negozi o centri commerciali ampi e forniti di molteplici prodotti, simbolo di commercio e abbondanza. Insomma, gli empori sono il cuore pulsante dello shopping e della vendita al dettaglio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Forniti bazarNegozi che hanno tuttoI negozi con tuttoCatena di grandi magazziniGrandi magazzini per cerealiGrandi magazzini londinesi

Hai davanti la definizione "Grandi magazzini" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

M Milano

P Padova

O Otranto

R Roma

I Imola

R C C S E M U C A A

