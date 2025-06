Gli avvocati che difendono in Corte d Assise nei cruciverba: la soluzione è Penalisti

Home / Soluzioni Cruciverba / Gli avvocati che difendono in Corte d Assise

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Gli avvocati che difendono in Corte d Assise' è 'Penalisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PENALISTI

Curiosità e Significato di Penalisti

La soluzione Penalisti di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Penalisti per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Penalisti? I penalisti sono gli avvocati specializzati nella difesa in processi penali, come quelli davanti alla Corte d'Assise. Essi si occupano di tutelare i diritti degli imputati e di seguire tutto l’iter giudiziario, dall’accusa al verdetto. La loro competenza è fondamentale per garantire un processo equo e giusto, rappresentando i clienti con professionalità e conoscenza del diritto penale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una categoria di avvocatiUn magistrato in Corte d Assise e d AppelloMembro non presidente della Corte d AssiseSi svolgono in Corte d Assise

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Penalisti

La definizione "Gli avvocati che difendono in Corte d Assise" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

E Empoli

N Napoli

A Ancona

L Livorno

I Imola

S Savona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O D L B A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BALORDI" BALORDI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.