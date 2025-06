Il gettone al tavolo verde nei cruciverba: la soluzione è Chip

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il gettone al tavolo verde' è 'Chip'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CHIP

Curiosità e Significato di Chip

La parola Chip è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Chip.

Perché la soluzione è Chip? Il gettone al tavolo verde è un modo di dire che si riferisce alla parola chip. In ambito poker, il chip rappresenta le fiche usate per scommettere e giocare. È diventato simbolo di gioco d'azzardo e di strategia nei casinò. Quindi, quando si parla di gettone, si allude a quel piccolo disco di plastica o metallo che indica la posta in gioco.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Piastrina elettronicaIl gettone che si puntaCircuito da computerIl niente al tavolo verdeSi gioca al bar su un tavolo verdeSiedono al tavolo verde

Come si scrive la soluzione Chip

Hai trovato la definizione "Il gettone al tavolo verde" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

H Hotel

I Imola

P Padova

