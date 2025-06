Generoso, caritatevole nei cruciverba: la soluzione è Munifico

MUNIFICO

Curiosità e Significato di Munifico

La parola Munifico è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Munifico.

Perché la soluzione è Munifico? Munifico indica una persona generosa e caritatevole, che dona con grande cuore senza aspettarsi nulla in cambio. È sinonimo di altruismo e nobiltà d'animo, caratteristiche di chi distribuisce doni e aiuti con spirito aperto e senza riserve. In breve, essere munifico significa mostrare una generosità autentica e disinteressata, un valore che arricchisce chi la pratica e la comunità intera.

Come si scrive la soluzione Munifico

Hai trovato la definizione "Generoso, caritatevole" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

U Udine

N Napoli

I Imola

F Firenze

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T I P O S E Mostra soluzione



