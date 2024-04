La Soluzione ♚ Nobile e generoso La definizione e la soluzione di 9 lettere: Nobile e generoso. MAGNANIMO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nobile e generoso: Alfonso di Trastámara, detto il Magnanimo (Medina del Campo, 24 febbraio 1396 – Napoli, 27 giugno 1458), è stato un principe spagnolo della casa reale di Trastámara d'Aragona, che divenne re Alfonso V di Aragona, Alfonso III di Valencia, Alfonso II di Sardegna, Alfonso I di Maiorca e di Sicilia, re titolare di Corsica, di Gerusalemme e d'Ungheria, conte Alfonso IV di Barcellona e delle contee catalane (Rossiglione e Cerdagna) dal 1416 al 1458, duca titolare di Atene e Neopatria e re Alfonso I di Napoli dal 1442 al 1458. Era figlio primogenito del principe di Castiglia e León, e futuro re della corona d'Aragona e di Sicilia, Ferdinando, e di ... Aggettivo Significato e Curiosità su: Alfonso di Trastámara, detto il Magnanimo (Medina del Campo, 24 febbraio 1396 – Napoli, 27 giugno 1458), è stato un principe spagnolo della casa reale di Trastámara d'Aragona, che divenne re Alfonso V di Aragona, Alfonso III di Valencia, Alfonso II di Sardegna, Alfonso I di Maiorca e di Sicilia, re titolare di Corsica, di Gerusalemme e d'Ungheria, conte Alfonso IV di Barcellona e delle contee catalane (Rossiglione e Cerdagna) dal 1416 al 1458, duca titolare di Atene e Neopatria e re Alfonso I di Napoli dal 1442 al 1458. Era figlio primogenito del principe di Castiglia e León, e futuro re della corona d'Aragona e di Sicilia, Ferdinando, e di ... magnanimo m sing di animo generoso Sillabazione ma | gnà | ni | mo Pronuncia IPA: /ma'animo/ Etimologia / Derivazione dal latino magnanimus, (composto da magnus ossia "grande" e animus cioè "animo") ovvero "di grande animo" Sinonimi aperto, buono, comprensivo, generoso, indulgente, liberale, nobile, tollerante

di animo nobile, grande, disinteressato, munifico, prodigo,

purosangue, pregiato Contrari gretto, intollerante, meschino

basso, gretto, vile, spilorcio Proverbi e modi di dire Un cuor magnanimo vuol sempre il bene, anche se il premio mai non ottiene Altre Definizioni con magnanimo; nobile; generoso; Generoso liberale; Nobile famiglia italiana che dominò sulla Signoria di Rimini; Nobile o laureata; Metallo nobile; La dimostra chi è comprensivo e generoso; Fa piacere al generoso; Li fa volentieri il generoso;

