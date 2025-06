Gelida come certe occhiate nei cruciverba: la soluzione è Glaciale

Home / Soluzioni Cruciverba / Gelida come certe occhiate

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gelida come certe occhiate' è 'Glaciale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GLACIALE

Curiosità e Significato di Glaciale

La soluzione Glaciale di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Glaciale per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Glaciale? Gelida come certe occhiate si riferisce a qualcosa estremamente fredda, che suscita un senso di distacco o freddezza glaciale. La parola glaciale descrive infatti temperature molto basse, tipiche delle grandi masse di ghiaccio. È usata anche in senso figurato per indicare atteggiamenti o emozioni fredde e distaccate, rendendo il termine perfetto per evocare un senso di freddo intenso e incolmabile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una popolare serie di film d animazioneL era noto film d animazioneIl flm d animnazione col mammut Manny e il bradipo SidGelide come certe occhiateÈ mobile in certe barche a velaQuella muta si fa a gesti e occhiate

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Glaciale

Hai trovato la definizione "Gelida come certe occhiate" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

L Livorno

A Ancona

C Como

I Imola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R E E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ETERE" ETERE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.