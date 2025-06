Gara podistica nei cruciverba: la soluzione è Corsa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gara podistica' è 'Corsa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORSA

Curiosità e Significato di Corsa

Hai risolto il cruciverba con Corsa? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Corsa.

Perché la soluzione è Corsa? La gara podistica è una competizione di corsa su strada o percorso stabilito, aperta a atleti di ogni livello. È un evento che mette alla prova resistenza e velocità, spesso organizzato per scopi sportivi o benefici. Partecipare a una gara di corsa permette di migliorare la propria forma fisica e condividere un momento di sfida con altri appassionati. Un'occasione per mettersi in gioco e divertirsi.

Come si scrive la soluzione Corsa

La definizione "Gara podistica" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

R Roma

S Savona

A Ancona

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.