INDIRE

Curiosità e Significato di Indire

Non fermarti alla soluzione! Conosci Indire più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Indire.

Perché la soluzione è Indire? Indire significa convocare o fissare delle elezioni senza parteciparvi direttamente, agendo tramite un'autorità superiore o un organismo competente. È il termine usato in ambito politico per indicare l'organizzazione di consultazioni elettorali attraverso deleghe e procedure ufficiali. Quindi, quando si parla di fissare le elezioni, si può usare anche il verbo indire per descrivere questa azione formale e istituzionale.

Come si scrive la soluzione Indire

Stai cercando la risposta alla definizione "Fissare le elezioni"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

D Domodossola

I Imola

R Roma

E Empoli

