Figura che viene rappresentata sulla bussola nei cruciverba: la soluzione è Rosa Dei Venti

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Figura che viene rappresentata sulla bussola' è 'Rosa Dei Venti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROSA DEI VENTI

Curiosità e Significato di Rosa Dei Venti

Approfondisci la parola di 12 lettere Rosa Dei Venti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rosa Dei Venti? La Rosa dei Venti è una figura grafica che mostra le direzioni principali come Nord, Sud, Est e Ovest, spesso arricchite da punti intermedi. Utilizzata sulle bussole e nelle mappe, aiuta a orientarsi e a trovare la strada giusta. È uno strumento fondamentale per marinai, viaggiatori e esploratori, perché permette di capire sempre in quale direzione ci si trova rispetto ai punti cardinali.

Come si scrive la soluzione Rosa Dei Venti

La definizione "Figura che viene rappresentata sulla bussola" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

O Otranto

S Savona

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

I Imola

V Venezia

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

