Fare.. Stecche nei cruciverba: la soluzione è Stonare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fare.. Stecche' è 'Stonare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STONARE

Curiosità e Significato di Stonare

Approfondisci la parola di 7 lettere Stonare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Stonare? Stonare significa fare un suono stonato, ovvero non in tono o in armonia con gli altri. Si usa spesso per descrivere chi canta o suona uno strumento musicale senza riuscire a mantenere il giusto ritmo o altezza. È un termine comune nel gergo musicale e anche in modo più figurato, per indicare qualcosa di sbagliato o fuori posto. Insomma, quando qualcosa non suona bene, si può dire che stonano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Prendere note falseLanciare stecche stridentiFare steccheFare un taglio sulla sommaPermette a un giovane di fare esperienza in azienda

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Stonare

Se "Fare.. Stecche" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

T Torino

O Otranto

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I T S I I N G D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INDIGESTI" INDIGESTI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.