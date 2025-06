Famosa località sciistica delle Dolomiti bellunesi nei cruciverba: la soluzione è Cortina

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Famosa località sciistica delle Dolomiti bellunesi' è 'Cortina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORTINA

Curiosità e Significato di Cortina

La parola Cortina è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cortina.

Perché la soluzione è Cortina? Cortina è una celebre località sciistica immersa nelle splendide Dolomiti bellunesi, conosciuta per le sue piste da sci, il paesaggio mozzafiato e l’eleganza delle sue strutture. Meta ideale per gli appassionati di sport invernali e non solo, rappresenta un simbolo di charme e tradizione alpina. Un vero gioiello tra le montagne italiane, perfetto per vivere momenti indimenticabili sulla neve.

Come si scrive la soluzione Cortina

Stai cercando la risposta alla definizione "Famosa località sciistica delle Dolomiti bellunesi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

R Roma

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

