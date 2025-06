Evo, ex-presidente boliviano nei cruciverba: la soluzione è Morales

MORALES

Curiosità e Significato di Morales

Perché la soluzione è Morales? Evo Morales è stato il primo presidente indigeno della Bolivia, noto per il suo impegno in favore delle comunità originarie e delle riforme sociali. La sua leadership ha segnato un cambiamento storico nel paese, portando attenzione alle questioni indigene e ai diritti civili. Conosciuto anche come un abile politico e attivista, il suo nome rimane simbolo di lotta e innovazione in America Latina.

Come si scrive la soluzione Morales

M Milano

O Otranto

R Roma

A Ancona

L Livorno

E Empoli

S Savona

