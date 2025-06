Esitazione che produce un ritardo nei cruciverba: la soluzione è Remora

REMORA

Curiosità e Significato di Remora

La soluzione Remora di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Remora per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Remora? Una remora è un pesce che si attacca con una ventosa a squali o grandi pesci, rallentandoli e creando un certo ritardo nel loro movimento. Il termine viene usato anche in senso figurato per indicare qualcosa o qualcuno che provoca una pausa o un ritardo nelle azioni o nei progetti. Insomma, una remora può essere un ostacolo che impedisce di procedere spediti.

Come si scrive la soluzione Remora

R Roma

E Empoli

M Milano

O Otranto

R Roma

A Ancona

