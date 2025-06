Un indugio che raffrena nei cruciverba: la soluzione è Remora

REMORA

Curiosità e Significato di Remora

La soluzione Remora di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Remora per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Remora? Remora indica un'ape marina che si attacca alle pinne dei pesci, sfruttandoli per muoversi e nutrirsi. La parola può anche riferirsi a qualcosa o qualcuno che si appoggia o si appesantisce agli altri, creando un ostacolo. È come un freno che rallenta il movimento. In parole semplici, una remora è ciò che impedisce di andare avanti senza fatica.

Come si scrive la soluzione Remora

Stai cercando la risposta alla definizione "Un indugio che raffrena"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

E Empoli

M Milano

O Otranto

R Roma

A Ancona

