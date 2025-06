Cura i bambini nei cruciverba: la soluzione è Pediatra

PEDIATRA

Curiosità e Significato di Pediatra

Approfondisci la parola di 8 lettere Pediatra: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pediatra? PEDIATRA è il medico specializzato nella cura e nel monitoraggio della salute dei bambini, dall'infanzia all'adolescenza. Si occupa di prevenzione, diagnosi e trattamento di malattie, garantendo uno sviluppo sano e equilibrato. La sua esperienza è fondamentale per accompagnare i più piccoli durante le varie fasi di crescita, offrendo tranquillità alle famiglie e assicurando cure appropriate in ogni momento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cura morbillo e varicellaSi occupa di malattie infantiliHa pazienti in età scolareSi prendono cura dei bambiniSi prende cura dei bambiniSi prende cura dei bambini piccoli

Come si scrive la soluzione Pediatra

Se "Cura i bambini" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

E Empoli

D Domodossola

I Imola

A Ancona

T Torino

R Roma

A Ancona

