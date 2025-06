Così si definiva il tuttofare delle botteghe nei cruciverba: la soluzione è Garzone

GARZONE

Curiosità e Significato di Garzone

Perché la soluzione è Garzone? Il termine garzone indica una persona giovane, spesso un apprendista o un aiutante, che lavora come tuttofare in botteghe o negozi. È colui che si occupa di vari compiti, dal servizio ai clienti alla pulizia, diventando il braccio destro del commerciante. Insomma, il garzone è il giovane assistente versatile, fondamentale per il buon funzionamento di molte attività commerciali.

Come si scrive la soluzione Garzone

G Genova

A Ancona

R Roma

Z Zara

O Otranto

N Napoli

E Empoli

