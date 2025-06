Corde nei cruciverba: la soluzione è Funi

FUNI

Curiosità e Significato di Funi

Hai risolto il cruciverba con Funi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Funi.

Perché la soluzione è Funi? Funi sono corde lunghe e robuste, utilizzate per sollevare, ancorare o legare oggetti. Sono fondamentali in molti ambiti, dall'alpinismo alla nautica, offrendo sicurezza e supporto. Questi strumenti versatili possono essere realizzati con diversi materiali, come fibre naturali o sintetiche, e sono indispensabili anche nelle attività quotidiane. In sintesi, le funi sono alleate affidabili per qualsiasi necessità di trazione o fissaggio.

Come si scrive la soluzione Funi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Corde", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

U Udine

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C R E A E S E S P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PESCARESE" PESCARESE

