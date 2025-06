Con il radio nei cruciverba: la soluzione è Ulna

ULNA

Curiosità e Significato di Ulna

La soluzione Ulna di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ulna per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ulna? Ulna è una delle due ossa lunghe dell'avambraccio, situata sul lato del mignolo. È fondamentale per la mobilità e la stabilità del polso e della mano, permettendo movimenti come la flessione e l'estensione. Conosciuta anche come osso ulnare, gioca un ruolo chiave nel funzionamento di arti superiori e nella precisione dei nostri gesti quotidiani.

Come si scrive la soluzione Ulna

Se ti sei imbattuto nella definizione "Con il radio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

U Udine

L Livorno

N Napoli

A Ancona

