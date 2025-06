Le coetanee dei vitelli nei cruciverba: la soluzione è Giovenche

Home / Soluzioni Cruciverba / Le coetanee dei vitelli

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le coetanee dei vitelli' è 'Giovenche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIOVENCHE

Curiosità e Significato di Giovenche

Approfondisci la parola di 9 lettere Giovenche: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Giovenche? Giovenche indica la condizione di chi è ancora giovane, inesperto o in fase di crescita. Deriva dal termine giovane e si usa per descrivere persone o cose che non hanno raggiunto la maturità completa. È un modo affettuoso e spesso ironico per parlare di chi è ancora in fase di sviluppo o di esperienza, sottolineando il suo stato di inizio e potenzialità futura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cani che sembrano vitelliSono più adulti dei vitelliLa voce dei vitelli

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Giovenche

La definizione "Le coetanee dei vitelli" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

I Imola

O Otranto

V Venezia

E Empoli

N Napoli

C Como

H Hotel

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D I O O S I E P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EPISODIO" EPISODIO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.