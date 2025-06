Ci sono quelli bifocali nei cruciverba: la soluzione è Occhiali

OCCHIALI

Curiosità e Significato di Occhiali

Perché la soluzione è Occhiali? Gli occhiali sono strumenti ottici che migliorano la vista, spesso composti da due lenti diverse per correggere vari difetti visivi. I modelli bifocali, in particolare, combinano due poteri diottrici in un'unica montatura, permettendo di vedere bene sia da vicino che da lontano senza dover cambiare gli occhiali. Un alleato indispensabile per chi ha bisogno di supporto visivo versatile e pratico.

Come si scrive la soluzione Occhiali

Se "Ci sono quelli bifocali" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

