CARAPACE

Perché la soluzione è Carapace? Carapace indica il guscio duro e protettivo di alcune creature come le tartarughe, che le ripara da minacce e pericoli. È un elemento fondamentale per la loro sopravvivenza, offrendo protezione e sostegno. In senso figurato, si può usare per descrivere una corazza emotiva o difensiva. Insomma, il carapace è il vero scudo naturale di questi animali.

