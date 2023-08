Lo scudo della tartaruga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo scudo della tartaruga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CARAPACE

Significato/Curiosità : Lo scudo della tartaruga

Il "carapace" è la parte superiore e rigida dello scudo della tartaruga, che funge da guscio protettivo per il suo corpo. Questa struttura ossea è costituita da diverse placche che si sovrappongono, fornendo una protezione contro i predatori e gli elementi. Il carapace è un adattamento evolutivo unico nelle tartarughe, offrendo un rifugio sicuro. La forma e la dimensione del carapace variano tra le diverse specie di tartarughe e possono essere influenzate dall'ambiente in cui vivono. Il carapace non è solo una caratteristica di protezione, ma svolge anche un ruolo nell'equilibrio termico e idrico delle tartarughe.

Altre risposte alla domanda : Lo scudo della tartaruga : scudo; della; tartaruga; In araldica sono tre fasce corte nello scudo ; scudo cerimoniale sacro dell antica Roma; Gli spiccioli dell escudo ; Formavano l escudo portoghese; La scritta nello scudo crociato della DC lat; La città della Guayana Francese nota per il suo pepe; Lo storico Palazzo sede della Camera dei deputati; Seccati a causa della siccità; Le gibbosità della Terra; La zona della Sicilia con Modica; Gigantesca tartaruga dell Atlantico; La casa della tartaruga ; Contende alla tartaruga il primato della lentezza; In testa alla tartaruga ; Una tartaruga o un geco;

Cerca altre Definizioni