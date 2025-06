Chiude la bottega nei cruciverba: la soluzione è Saracinesca

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Chiude la bottega' è 'Saracinesca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SARACINESCA

Curiosità e Significato di Saracinesca

Hai risolto il cruciverba con Saracinesca? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Saracinesca.

Perché la soluzione è Saracinesca? Chiude la bottega è un modo di dire che indica la fine di un'attività o di un negozio. La parola saracinesca rappresenta la serranda che si abbassa per chiudere un negozio, simbolo di chiusura temporanea o definitiva. In ambito quotidiano, si usa per indicare che un esercizio commerciale ha terminato le sue attività, segnando la conclusione di un ciclo. È un'immagine semplice e immediata di chiusura.

Come si scrive la soluzione Saracinesca

Hai davanti la definizione "Chiude la bottega" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

R Roma

A Ancona

C Como

I Imola

N Napoli

E Empoli

S Savona

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U I R E B C I A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BUCANIERI" BUCANIERI

