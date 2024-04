La Soluzione ♚ L abbassano i bottegai

La soluzione di 11 lettere per la definizione: L abbassano i bottegai. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SARACINESCA

Curiosità su L abbassano i bottegai: abbasso i bottega" Una saracinesca è una grata o un cancello fatta di legno, metallo o di una combinazione dei due, caratterizzato dal movimento verticale della barriera. L'apertura e la chiusura avvengono sollevando e abbassando la saracinesca. Usata nel medioevo per difendere il castello, la sua incarnazione moderna protegge i negozi, ed è nota come serranda avvolgibile.

Altre Definizioni con saracinesca; abbassano; bottegai;