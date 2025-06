Chiara scontata nei cruciverba: la soluzione è Ovvia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Chiara scontata' è 'Ovvia'.

OVVIA

Curiosità e Significato di Ovvia

Vuoi sapere di più su Ovvia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Ovvia.

Perché la soluzione è Ovvia? Chiara scontata indica qualcosa evidente, ovvio o facilmente comprensibile senza bisogno di approfondimenti. È un modo per descrivere concetti o situazioni che risultano lampanti e non richiedono ulteriori spiegazioni. In parole semplici, si tratta di ciò che è così chiaro da sembrare scontato. Quando qualcosa è ovvio, si può dire che è ovvia, rendendo il messaggio immediatamente comprensibile a tutti.

Come si scrive la soluzione Ovvia

Hai trovato la definizione "Chiara scontata" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

V Venezia

V Venezia

I Imola

A Ancona

