GUSTOSO

Curiosità e Significato di Gustoso

Approfondisci la parola di 7 lettere Gustoso: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Gustoso? Gustoso indica qualcosa che ha un sapore piacevole e invitante, rendendo il cibo davvero appetitoso. È usato per descrivere piatti ricchi di gusto e carattere, capaci di deliziare il palato. Quando si dice che qualcosa è gustoso, si sottolinea la sua bontà e il suo aroma irresistibile. In breve, è il termine perfetto per esprimere quanto un alimento sia delizioso e invitante.

Come si scrive la soluzione Gustoso

G Genova

U Udine

S Savona

T Torino

O Otranto

S Savona

O Otranto

