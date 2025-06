Diventa piccolo con l uso nei cruciverba: la soluzione è Lapis

LAPIS

Curiosità e Significato di Lapis

Perché la soluzione è Lapis? Il termine LAPIS deriva dal latino e significa pietra. Nella storia, era usato come strumento di scrittura e disegno, ma anche come simbolo di conoscenza e saggezza. Oggi, il termine richiama l’idea di qualcosa che può essere facilmente ridotto o nascosto, come un piccolo blocco di pietra. Insomma, LAPIS rappresenta un oggetto semplice, ma fondamentale nel mondo della creatività e della scrittura.

Come si scrive la soluzione Lapis

L Livorno

A Ancona

P Padova

I Imola

S Savona

