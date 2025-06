Affluente di sinistra del Po nei cruciverba: la soluzione è Dora Riparia

Home / Soluzioni Cruciverba / Affluente di sinistra del Po

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Affluente di sinistra del Po' è 'Dora Riparia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DORA RIPARIA

Curiosità e Significato di Dora Riparia

La parola Dora Riparia è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Dora Riparia.

Perché la soluzione è Dora Riparia? DORA RIPARIA è un affluente di sinistra del fiume Po, situato in Piemonte. Il suo nome deriva storicamente dalla presenza di una diga (riparia) che regola il flusso e protegge le terre circostanti. Questo corso d'acqua svolge un ruolo importante nell'ecosistema locale, contribuendo all'irrigazione e alla biodiversità della zona. Un esempio di come la natura e l'ingegno umano si incontrano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il fiume di SusaHa il corso in PiemonteFiume della Lombardia affluente del PoL affluente del Po che bagna AlessandriaAffluente del Po che nasce in Svizzera

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Dora Riparia

Stai cercando la risposta alla definizione "Affluente di sinistra del Po"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

O Otranto

R Roma

A Ancona

R Roma

I Imola

P Padova

A Ancona

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I A E G L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GILERA" GILERA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.