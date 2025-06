Una celebre opera lirica ambientata in Oriente nei cruciverba: la soluzione è Iris

IRIS

Perché la soluzione è Iris? Iris è un nome che richiama la dea greca dell'arcobaleno, simbolo di speranza e comunicazione tra cielo e terra. Ma è anche il titolo di una famosa opera lirica ambientata in Oriente, che racconta storie d’amore e mistero. La parola evoca così bellezza, colore e magia, elementi fondamentali in questa composizione musicale senza tempo.

I Imola

R Roma

I Imola

S Savona

