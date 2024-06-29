Celebre opera lirica di Weber nei cruciverba: la soluzione è Oberon

Home / Soluzioni Cruciverba / Celebre opera lirica di Weber

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Celebre opera lirica di Weber' è 'Oberon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OBERON

Hai risolto il cruciverba con Oberon? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Oberon.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ama Tristano in una celebre opera lirica di Richard WagnerCelebre opera lirica di Alban BergCelebre opera di WeberUna celebre opera lirica ambientata in OrienteCelebre opera lirica ambientata in Oriente

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Celebre opera lirica di Weber" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

B Bologna

E Empoli

R Roma

O Otranto

N Napoli

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.