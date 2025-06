Tronco completamente ricoperto di monete di rupie nepalesi in un santuario a Kathmandu dedicato alla dea Vaisha Dev nei cruciverba: la soluzione è Albero Del Mal Di Denti

Home / Soluzioni Cruciverba / Tronco completamente ricoperto di monete di rupie nepalesi in un santuario a Kathmandu dedicato alla dea Vaisha Dev

La soluzione di 19 lettere per la definizione 'Tronco completamente ricoperto di monete di rupie nepalesi in un santuario a Kathmandu dedicato alla dea Vaisha Dev' è 'Albero Del Mal Di Denti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALBERO DEL MAL DI DENTI

Curiosità e Significato di Albero Del Mal Di Denti

Non fermarti alla soluzione! Conosci Albero Del Mal Di Denti più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Albero Del Mal Di Denti.

Perché la soluzione è Albero Del Mal Di Denti? L'ALBERO DEL MAL DI DENTI è una tradizione simbolica nei santuari nepalesi, dove si appendono monete di rupie come offerta per alleviare il dolore ai denti. Rappresenta la speranza di guarigione attraverso atti di fede e devozione, spesso decorato con monete che riflettono le preghiere dei fedeli. È un esempio affascinante di credenze popolari radicate nella cultura locale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Riveste il tronco dell alberoNon completamente civilizzatoCompletamente impregnata

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Albero Del Mal Di Denti

La definizione "Tronco completamente ricoperto di monete di rupie nepalesi in un santuario a Kathmandu dedicato alla dea Vaisha Dev" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

L Livorno

B Bologna

E Empoli

R Roma

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

M Milano

A Ancona

L Livorno

D Domodossola

I Imola

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M E R N D I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MANDRIE" MANDRIE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.