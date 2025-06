Sono impiegati per produrre isotopi su vasta scala nei cruciverba: la soluzione è Reattori Di Ricerca

REATTORI DI RICERCA

Perché la soluzione è Reattori Di Ricerca? I reattori di ricerca sono dispositivi utilizzati per produrre isotopi in grandi quantità, fondamentali in campo medico, industriale e scientifico. Questi impianti consentono di ottenere materiali radioattivi necessari per diagnosi, terapie e studi avanzati, contribuendo allo sviluppo di nuove tecnologie e cure. In sostanza, sono strumenti chiave per avanzare la scienza e migliorare la qualità della vita.

R Roma

E Empoli

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

D Domodossola

I Imola

R Roma

I Imola

C Como

E Empoli

R Roma

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A F L O L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FOLLIA" FOLLIA

